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Yıldızlara teklif yağıyor

Yıldızlara teklif yağıyor
Giriş Tarihi: 11.3.2020

şampiyonluk hedefinden uzaklaşırken, ’e İtalyan devi Lazio, ’a , Zajc’a ise Brescia talip oldu.

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen ve 3 beraberlik, 3 yenilgi alarak şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe'de üç futbolcuya transfer teklifi yağıyor. Sarı-lacivertli ekibin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç için İtalyan temsilcisi Lazio'nun sezon sonunda kapıyı çalacağı kaydedildi. Lazio'nun yıldız golcü için 20 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı açıklandı. Milli yıldızımız Çağlar Soyüncü'nün de formasını terlettiği Leicester City de golcü Vedat Muriç'in yanı sıra Ozan Tufan'ı da almak istiyor. İngiliz ekibinin iki futbolcu için 35 milyon Euro vermeye hazır olduğu belirtildi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Fenerbahçe'nin bir diğer yıldız futbolcusu Miha Zajc için de İtalya Seria A ekibi Brescia, 8 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Ali Koç başkanlığındaki yönetimin, gelen teklifleri sezon sonunda değerlendireceği öğrenildi.

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