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maçtan sonra fenalaştı

Yılmaz Vural maçtan sonra fenalaştı

11.03.2020, 21:41 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020,21:43

ile Akhisarspor arasında oynanan maçın ardından Vural fenalaşırken, deneyimli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TFF 1'inci Lig'in 27'nci haftasında bugün oynanan Adana Demirspor - Akhisarspor müsabakasının ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, fenalık geçirdi. Yılmaz Vural etrafındakilere, "Bana tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz" derken, kendisine getirilen tuzlu ayranı içtikten sonra düzeldi.

"TANSİYONU YÜKSELMİŞ"

Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut'tan Adana Demirspor maçında fenalaşan Yılmaz Vural hakkında açıklama: "Şu an hocamızın herhangi bir şeyi yok. Tansiyonu yükselmiş, rahatsızlığı ona bağlı olarak gerçekleşmiş.''

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