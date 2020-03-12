Başakşehir-Kopenhag I Canlı anlatım

Avrupa'daki temsilcimiz İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kopenhag'ı ağırlıyor. İstanbul Başakşehir-Kopenhag maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İstanbul Başakşehir, Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ediyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada İskoç hakem William Collum düdük açlıyor. Collum'un yardımcılıklarını Francis Connor ve David McGeachie üstlendi.
Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caicara, Epureanu, Skrtel, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Crivelli, Visca, Demba Ba
KOPENHAG: Johnsson - Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Pep Biel, Zeca, Stage, Daramy, Santos, Falk
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