Beto sancısı

Göztepe'de Beto Pimparel sancısı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibe, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'e çıkmasıyla transfer olan Beto, sezon sonunda takımdan ayrılıyor.

Sözleşmesi mayıs sonunda bitecek 37 yaşındaki tecrübeli kaptan, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan çok cazip bir teklif aldı. Lizbon ekibi, Beto'ya "1 yıl futbol oyna, ardından teknik ekipte çalış" teklifini sundu. Futbolu ülkesinde bırakmak istediğini sık sık dile getiren Beto'nun teklifi kabul edip, yönetime 'Sezon sonu yokum' mesajını ilettiği öğrenildi. Beto'nun 3 yıldır ayrı kaldığı ailesinin yanına dönmek için bu teklifi fırsat olarak gördüğü gelen bilgiler arasında.

ALTERNATİF ARAYIŞLARI HEMEN BAŞLADI

Sarı-kırmızılı yönetim, Beto'yu 1 yıl daha takımda tutmak için çaba sarf etse de ayrılığın kaçınılmaz olduğu öğrenildi. Göztepe'de yönetimin, alternatif arayışlarına şimdiden başladığı ifade edildi.



Eksik çok

Kasımpaşa'yı yenip hem rakibi karşısında şanssızlığını kırmak hem de 3 haftalık kötü gidişata son vermek isteyen sarı-kırmızılılarda önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları yüzünden orta saha Poko, stoper Alpaslan ve kanat oyuncusu Serdar'dan faydalanamayacak olan Göztepe'de kart cezalısı Soner de mücadelede arkadaşlarını yalnız bırakacak. Teknik direktör İlhan Palut'un Serdar'ın yokluğunda solda Tripic'e, Soner'in yerine de orta sahada Mossoro'ya şans vermesi bekleniyor.



85 maça çıktı

Göztepe'nin Süper Lig'de geçirdiği 3 sezonda kalesinde verdiği güven-le sigortası olan Beto, Tür-kiye'nin devler arenasında 85 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı file bekçisi 85 maçta 107 gol yerken, 25 karşılaşmada da kalesini gole kapatarak ulaşılmazı güç bir başarıya imza attı.



Kasımpaşa kabusu

3 maçtır galibiyete hasret kalıp yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa'yı mutlaka yenmeyi hedefleyen Göztepe, rakibine diş geçiremiyor. Kasımpaşa ile son 9 yılda 7 kez karşı karşıya gelen Göz-Göz, İstanbul ekibine 6 müsabakada yenilirken, sadece 1 maçını berabere tamamladı. Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-1'lik galibiyetiyle noktalandı. İzmir'deki müsabaka golsüz bitti. Bu sezonun 9. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Göz-Göz, İstanbul temsilcisine 4-1 yenilmekten kurtulamadı. Bu karşılaşma sonrasında teknik direktör Tamer Tuna istifa etti.



Kariyeri çok parlak

Portekizli dünya yıldızı kariyeri boyunca 3 UEFA Avrupa Ligi, 2 lig, bir de kupa şampiyonluğu yaşadı. Beto, Porto ile birer Avrupa, lig ve kupa şampiyonluğu, Cluj ile bir lig şampiyonluğu, Sevilla ile de iki Avrupa Lig şampiyonluğu sevinci tattı. Portekiz Milli Takımı'nda da 16 kez forma giyen Beto, Göztepe'nin kulüp tarihindeki en kariyerli yabancılarından biri oldu.



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