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Bucaspor’un kurtuluş inadı

Bucaspor’un kurtuluş inadı
Giriş Tarihi: 12.3.2020

Torbalıspor’u deplasmanda 3-0 yendi, ligin bitimine 5 maç kala umutlarını tazeledi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor, Torbalıspor'u deplasmanda 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Yalova Kadıköyspor'u 3-2, Çayırovaspor'u 5-0, son olarak Torbalıspor'u da dize getiren sarı-lacivertliler, ligin bitimine 5 maç kala umut tazeledi. Sezona kötü başlayan ve uzun süre kazanmakta zorlanan İzmir ekibi, bir kez daha inatçı kimliğini ortaya koydu.

SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Teknik direktör Serkan Baziya, lige tutunabilmek için oyuncularının büyük bir mücadele örneği verdiğini belirtti. Baziya, "Ulu çınarı yeniden ayağa kaldırmak için herkes var gücüyle çalışıyor. Ligde son 5 haftaya girdik. Oynayacağımız son 5 maçı da kazanarak beklemeye geçeceğiz. Alın terimizin karşılığını almak istiyoruz. Taraftarımız yanımızda olsun" dedi.

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