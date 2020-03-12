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Çeşme’de heyecan

Çeşme’de heyecan
Giriş Tarihi: 12.3.2020

Dünyanın önde gelen triatlon etkinliklerinden ’nın Türkiye ayağı 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde Çeşme’de yapılacak.

İzmir'in güzel ilçesi Çeşme spor turizimiyle canlanacak. Dünyanın önde gelen triatlon etkinliklerinden Ocean Lava'nın ilk kez düzenlenecek Türkiye ayağı Çeşme'de 12-13 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Yüzme, bisiklet ve koşunun tek bir kişi tarafından peşi sıra yapılması nedeniyle dünyanın en zorlu sporlarından biri olarak kabul edilen triatlon heyecanı eylül ayında yaşanacak. Etkinliğe çok sayıda sporcunun katılacağı belirtildi. Etkinlik, İzmir Valiliği himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun katkıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde TRC Organizasyon tarafından düzenlenecek. İzmir Vali Yardımcısı Erhan Günay, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu, İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Ocean Lava Türkiye Proje Direktörü Alper Şensan'ın katılımıyla Radisson Blu Resort & Spa Çeşme'de etkinliğin tanıtımı yapıldı.

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