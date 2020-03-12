F.Bahçe’de rota Bulut

Teknik direktör arayışlarını sürdüren İstanbul ekibinde Alanyaspor’u çalıştıran Erol Bulut’un isme ön plana çıktı.

Fenerbahçe yönetimin Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Son olarak A Milli Takımımızı çalıştıran Rumen teknik adam Lucescu'nun ismi gündeme gelirken, sarı-lacivertli ekibin Alanyaspor'un başında olan Erol Bulut'tan haber beklediği öğrenildi. Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Bulut'un da sarı-lacivertli ekibe gelmeye sıcak baktığı ancak haziran ayını beklediği belirtildi.

GÜNDEMDE İSİM ÇOK

Erol Bulut 1995 ile 1999 yılları arasında 4 yıl Fenerbahçe forması giymiş ve sarı-lacivertli kulüple 1995- 96 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Konyaspor maçının ardından yeni teknik direktörünü açıklaması beklenen İstanbul ekibinin gündeminde alternatif isimler de bulunuyor. Yönetimin listesinde, Alman teknik adam Cristoph Daum, Abdullah Avcı, İsmail Kartal, Luis Henrique, Marc Wilmots, Brendan Rodgers, Maurizio Sarri, Marcelo Bielsa, Slaven Bilic, David Moyes gibi birbirinden ünlü teknik adamlar bulunuyor.