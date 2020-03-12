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Fırtına esip geçti

Fırtına esip geçti
Giriş Tarihi: 12.3.2020

’de ertleme maçında , deplasmanda ’u rahat bir oyunla yenerek zirveye kuruldu.

Süper Lig'de Malatya'da yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen maçta Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u mağlup etti: 1-3. 10. dakikada Sosa'nın yaptığı ortada, Novak'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-1. 30'da Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti: 0-2. 44'te Gökhan Töre'nin ara pasında Umut Bulut'un şutunda top Novak'a da çarparak filelerle buluştu: 1-2. 55'te ceza yayı üzerinde topla buluşan Nwakaeme'nin uzak köşeye doğru yaptığı vuruş bir kez daha ağları havalandırdı: 1-3. 67'de Nwakaeme'nin pasıyla karşı karşıya kalan Abdülkadir Ömür'ün vuruşunu son anda araya giren Robin kornere gönderdi. Maç 3-1 sona erdi.

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