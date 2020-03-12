Fırtına esip geçti

Süper Lig’de ertleme maçında Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor’u rahat bir oyunla yenerek zirveye kuruldu.

Süper Lig'de Malatya'da yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen maçta Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u mağlup etti: 1-3. 10. dakikada Sosa'nın yaptığı ortada, Novak'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-1. 30'da Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti: 0-2. 44'te Gökhan Töre'nin ara pasında Umut Bulut'un şutunda top Novak'a da çarparak filelerle buluştu: 1-2. 55'te ceza yayı üzerinde topla buluşan Nwakaeme'nin uzak köşeye doğru yaptığı vuruş bir kez daha ağları havalandırdı: 1-3. 67'de Nwakaeme'nin pasıyla karşı karşıya kalan Abdülkadir Ömür'ün vuruşunu son anda araya giren Robin kornere gönderdi. Maç 3-1 sona erdi.