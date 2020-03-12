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Galatasaray-Beşiktaş derbisi ile ilgili flaş karar

Galatasaray-Beşiktaş derbisi ile ilgili flaş karar

12.03.2020, 14:28 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020,14:49

Son dakika haberi... Başkanı , "Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak. Gerekli tüm önlemleri aldık." dedi.

Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından derbi hakkında açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak. Gerekli tüm önlemleri aldık." dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak. Gerekli tüm önlemleri aldık." ifadelerini kullandı.

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