Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak. Gerekli tüm önlemleri aldık." dedi.
Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından derbi hakkında açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak. Gerekli tüm önlemleri aldık." dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak. Gerekli tüm önlemleri aldık." ifadelerini kullandı.
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Galatasaray-Beşiktaş derbisi ile ilgili flaş karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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