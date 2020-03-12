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Göztepe, Kasımpaşa ile yarın deplasmanda karşılaşacak

Göztepe, Kasımpaşa ile yarın deplasmanda karşılaşacak

12.03.2020, 09:47

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Serdar Gürler, ve 'ın yanı sıra cezalı forma giyemeyecek. Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe maçında hakem düdük çalacak.

Süper Lig'de son 2 haftada puan alamayan Göztepe, 26. haftada yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Ligde Çaykur Rizespor müsabakası 17 Mart Salı gününe ertelenen ve 1 maçı eksik bulunan Göztepe, 26. haftaya 34 puanla 8. sırada girdi.

Son 2 haftada Hes Kablo Kayserispor'a 1-0, Medipol Başakşehir'e ise 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, yarın Kasımpaşa karşısına çıkacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Serdar Gürler, Alpaslan Öztürk ve Atınç Nukan'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Soner Aydoğdu yarın forma giyemeyecek.

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