Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 26. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra duran top organizasyonları üzerinde durdu.
Hava yoluyla İstanbul'a gidecek sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk, Ege Özkayımoğlu, Kerem Atakan Kesgin ve Serdar Gürler antrenmanda yer almadı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
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