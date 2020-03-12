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, maçının hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

12.03.2020, 16:02

'in 26. haftasında yarın 'ya konuk olacak , müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe maçında hakem düdük çalacak.

Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra duran top organizasyonları üzerinde durdu.

Hava yoluyla İstanbul'a gidecek sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk, Ege Özkayımoğlu, Kerem Atakan Kesgin ve Serdar Gürler antrenmanda yer almadı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

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