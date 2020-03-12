Heyecan dorukta

Pazar günü oynanacak G.Saray-Beşiktaş derbisi öncesi her iki ekibin teknik direktörleri de planlarını yaptı.

Süper Lig'de pazar günü 19.00'da G.Saray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbi öncesi her iki takımın teknik direktörü de planlarını belirlemeye çalışıyor. Geçen hafta Sivas deplasmanından beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar derbiye büyük önem verirken teknik direktör Fatih Terim'in planlarının odak noktasında son haftalarda şans vermediği Emre Akbaba olduğu öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının Emre'nin oynaması halinde Ömer Bayram'ı kulübeye çekebileceği konuşulurken Adem Büyük'ün sakatlığı sebebiyle Andone'nin kulübede olacağı ve Martin Linnes'in kadroya alınmayacağı öğrenildi.

LEMİNA VE SERİ'YE KİLİT

Beşiktaş cephesinde ise teknik direktör Sergen Yalçın, G.Saray'ın orta sahadaki ikilisi Lemina ve Seri'ye kilit vurup kontra ataklarla rakibini avlamayı hedefliyor. Yalçın'ın Boateng ve Burak ikilisinden kaleyi gördükleri yerden şut çekmelerini istediği Elneny ve Atiba'ya ise özel görevler vereceği gelen haberler arasında.



Derbinin hakemi Bitigen

Derbide Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı açıklandı. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile İsmail Şencan yapacak. Bitigen kariyerinde ilk kez bir derbi maçında görev alacak. 37 yaşındaki hakem bugüne kadar Galatasaray'ın 6 müsabakasını yönetti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bitigen Beşiktaş'ın ise 2 mücadelesinde düdük çaldı. Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 1 galibiyet alırken, 1 de mağlubiyet yaşadı.



TERİM'İN 32. BEŞİKTAŞ MAÇI

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde daha önce Beşiktaş ile 31 maç yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bu derbilerin 12'sini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 31 derbide ise 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.



TERİM'E KARŞI ZAFERİ YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 4. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın daha önce Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'un başında, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 3 maça çıktı. Galatasaray, bu karşılaşmaların birinden galibiyetle ayrılırken, 2 maç ise berabere bitti.



Onyekuru sakatlandı

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi mesaisi sürerken idman sırasında ağrı hisseden Onyekuru ise kulüp doktoru Yener İnce ve Teknik Direktör Fatih Terim ile görüştükten sonra tedbir amaçlı olarak antrenmanı yarıda bıraktı. Onyekuru'nun derbide oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardında düz koşu yapan Galatasaraylı futbolcular, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın kalan bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı.



Caner Erkin müjdesi

Beşiktaş, Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı çalışması, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Dorukhan Toköz sahada bireysel programına devam ederken, soğuk algınlığı nedeniyle önceki antrenmanlara çıkamayan Caner Erkin ise hastalığı atlatarak takımla birlikte çalıştı. Antrenman, tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.