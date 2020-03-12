Horoz’dan geçit yok

Denizlispor, Gençlerirliği’ne son 2 senede mağlup olmadı, rakibinden gol dahi yemedi.

Süper Lig'de Y.Malatya'yı 2-0 yenip deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak alt sıralardan uzaklaşan Yukatel Denizlispor, bu hafta konuk edeceği Gençlerbirliği'ne, son 2 senede gol sevinci dahi yaşatmadı. Geçen sezon 1. Lig'de de Gençlerbirliği'ne rakip olan yeşilsiyahlılar evinde Başkent temsilcisi ile golsüz berbere kalırken, Ankara'daki maçı 3-0 kazandı.

'MORALLİ HAZIRLANYORUZ'

Bu sezon Süper Lig'e yükselen iki takımın ilk yarıdaki kapışmasında kazanan taraf yine Denizlispor oldu. Ege ekibi Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ni bu kez 2-0 mağlup etmeyi başardı. Teknik direktör Bülent Uygun, Gençlerbirliği maçına çok moralli hazırlandıklarını belirterek, "Fenerbahçe karşılaşmasında 3 puanı kaçırdık ama aldığımız 1 puan da kötü olamaz. Taraftarımızın desteği ile Gençlerbirliği'ne karşı galibiyet almak istiyoruz. En iyi şekilde maçımıza hazırlanıyoruz" diye konuştu. Başkan Ali Çetin ise, "Bu birliktelik ve beraberliğimizle çıkışımızı sürdürüp, seviyemizi daha da yukarılara çıkaracağız" ifadelerini kullandı.



Aissati'de kırık var

Denizlispor'da, tedavileri devam eden Syam Ben Youssef, Hadi Sacko, Isaac Sackey ve Kibong Mbamba, fizyoterapist eşliğinde çalıştı, tedavisi sona eren Tiago Lopes ise takımla antrenmana katıldı. Antrenmana Fenerbahçe maçında elinde kırık oluşan Ismail Aissati katılmadı. Horoz'da Zakarya Bergdich milli maç arasından sonra takıma döneceği açıklandı

SEBAHATTİN ALP