Kaf-Kaf’ta zorunlu değişim

KSK’de teknik heyet son haftalarda alınan sonuçlar sonrası revizyon yapacak.

TFF Üçüncü Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da teknik heyet zorunlu olarak değişiklik yapacak. Sarı kart cezalısı olan ve son üç haftadır sol bekte görev yapan Anıl Çıracı, Elazığ Belediyespor deplasmanında forma giyemeyecek. Anıl'ın yerine sol bekte Onur Kıntaş forma giyecek. Kocaelispor ve Ağrı 1970 önünde şans bulan Barış Çelik'in de bekleneni verememesi üzerine kızağa çekilmesi bekleniyor. Sağ açıkta Mustafa Değirmenci, sağ beke ise orta sahadan Fatih Öztekin'in monte edileceği öğrenildi.

KAPTAN KENDİ YERİNE GEÇECEK

Kocaelispor ve Ağrı 1970 karşılaşmalarında sağ kanatta görev yapan takım kaptanı Mustafa Aşan Elazığ Belediyespor önünde orta sahadaki bölgesine dönecek. Orta sahanın merkezinde oynaması beklenen Mustafa Aşan'ın arkasında ise kesici olarak Görkem ve Harun'un forma giymesi bekleniyor. Yakalandığı gribal enfeksiyon yüzünden Ağrı 1970 önünde ikinci yarıda oyuna giren Doğukan İnci ise zorlu Elazığspor deplasmanında takımdaki yerini alacak. Son üç karşılaşmada 2 puan toplayan Karşıyaka, Elazığ Belediyespor önündeki maçı kazanıp ilk 5 içindeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ