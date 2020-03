Liglere erteleme yok

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs tehdidinin Türkiye'ye sıçraması ile birlikte spor organizasyonları ile ilgili de çalışmalar yürütülürken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Maçların seyircisiz oynanması ya da ertelenmesi gündemimizde değil. Başakşehir'in yarın (bugün) Kopenhag maçı var. Planlandığı gibi devam edecek. Gelişmelerle ilgili an be an bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Tüm insanlığın hızlı şekilde bunu atlatmasını temenni ediyorum" dedi.

GÜNCELLEMELER SÜRECEK

Kasapoğlu, mart ve nisan ayında birçok branşta 80'den fazla uluslararası müsabakayı da ertelediklerini kaydederek "Özellikle uluslararası organizasyonlar var. 60'tan fazla federasyonumuzun uluslararası müsabakaları var. Bu müsabakalarla ilgili, federasyonlarımızla beraber çalışmalarımız var. Kota müsabakalarına yönelik olmayan, gerek yurt içi gerekse yurt dışında mart ve nisan aylarında yapılması planlanan 80'den fazla müsabakayı erteledik. Özellikle Sağlık Bakanlığımızın ilan ettiği ülkelere sporcu gönderme konusunu da hassasiyetle takip ediyoruz. Bu konudaki güncellemelerimiz devam edecek" yorumunu yaptı.



TFF, yarın bir toplantı yapacak

Koronavirüsün (COVID-19) Türkiye'de de ortaya çıkması sonrası futbol camiasında gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Lig maçlarının seyircisiz oynanması tartışmasının çıkmasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu da virüs tehdidini yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı'yla irtibat halinde olan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla da konuyla ilgili fikir alışverişi yapan yetkililer, yarın yapacağı toplantıyla birlikte alınacak önlemleri masaya yatıracak.