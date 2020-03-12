Menemen puanı kaptı

Ekol Göz Menemenspor Ümraniye önünde ilk yarıda Bentley’in golüne Mehmet ile karşılık verdi. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmanda 1 puanın sahibi oldu

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor dün 1-0 geriye düştüğü deplasmanda Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi zorlu deplasmanda 1 puanı kazanmasını bildi. Maçın 8. dakikasında sağ çaprazdan Mustafa Çeçenoğlu'nun şutunda top kalecide kaldı. 39'da Nouri'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Bentley'in şutunda kaleci Selmani'nin dokunmasına rağmen top ağlara gitti: 1-0. 67'de Sikiru'nun harika ara pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazda toplu buluşan Mehmet Boztepe topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1. 71'de Alaaddin'in sağdan ortasında Mücahit'in kafasında kaleci Selmani topa direk dibinde sahip oldu. 87'de Sikiru'nun şutunda kaleye giden topu Gökhan araya girerek gole engel oldu. Geri kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.