Muhteşem Altay

TFF 1. Lig'de Play-Off yarışı veren Altay'ın iç saha maçlarını oynadığı Bornova'da bileği bükülmüyor. Siyah-beyazlılar, Bornova Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı 5 maçta hiç puan kaybetmedi. İstanbulspor (1-0), Boluspor (2-1), Adanaspor (3-1), Altınordu (1-0) ve son olarak lider Hatayspor'u (2-1) mağlup etti. İzmir temsilcisi 5 mücadelede kayıp yaşamadan çok önemli 15 puanı hanesine yazdırdı. Sezon başından beri iç saha maçlarında Atatürk Stadı ve Menemen İlçe Stadı'nda ter döken Altay, Doğanlar Stadı'na geçtikten sonra şaha kalktı. Taraftar desteğinin yoğun hissedildiği stadyumda rakiplerinin kabusu oldu. Siyah-beyazlı yönetimin, takımı emanet ettiği teknik adam Koşukavak'ta yakaladığı çıkışla büyük alkış aldı.

KOŞUKAVAK'LA ŞAHLANDI

Alt yapısından yetiştiği ve futbolcu olarak forma giydiği Altay'ın başında 5 maça çıkan teknik direktör Yalçın Koşukavak bu süreçte 3 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Adana, Altınordu ve Hatay'ı yenen Koşukavak'ın öğrencileri, deplasmanda Bursaspor ve Ekol Göz Menemenspor ile berabere kaldı. Koşukavak ile 11 puan toplayan siyah-beyazlılar Play-Off yarışına ortak oldu. İzmir ekibi cumartesi günü ilk 6 yarışındaki en önemli rakiplerinden Fatih Karagümrük deplasmanında puan mücadelesi verecek.



Kral Marco kaldığı yerden

Hatay önünde iki kez fileleri havalandıran ve bir topu direkten dönen Marco Paixao gollere devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 29 golle 1. Lig'de gol kralı olan Portekizli forvet, ligin bitimine 7 hafta kala gol sayısını 16'ya çıkardı. Paixao bu sezon da krallıkta zirvede. Öte yandan Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Hatay maçında hafta içi tribünleri dolduran taraftarlarına teşekkür etti. Bokoz, "Her maçımız final niteliğinde. Süper Lig hedefinde en büyük avantajımız camiadaki istek ve beraberlik. Takımımız Altay camiasına layık olmak için çabalıyor. Karagümrük deplasmanında da bize yakışan bir oyun sergileyeceğiz. Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız Karagümrük müsabakasında bize ayrılan deplasman tribününü doldurup yarattığımız sinerjiyi sürdürmeliyiz' dedi.

Görkem TÜRKYILMAZ