Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalar

Son dakika haberi… Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin ayrıntıları açıkladı.

"TELEVİZYON VE İNTERNETTEN UZAKTAN EĞİTİM VERİLECEK"

23 Mart'tan sonra ders eğitiminin eve taşınacağını açıklayan Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitimin alt yapısı hazırlandı. 23 Mart'tan sonra 1 hafta süreyle evden internet ya da televizyon üzerinden eğitimler devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti;

"Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon, internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır. Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak"

"EBEVEYNLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

Aileleri de uyaran Bakan Selçuk, "Evlatlarımızın sağlığı için önce kendi sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Ebeveynlere büyük görev düşüyor. Çocuklarımızın bu 1 haftayı dinlenerek ve hobileriyle geçirmelerini rica ediyoruz. Çocuklarımızın çocuk edebiyatı okuması önemli." dedi.

"ANA SINIF VE KREŞLERİN..."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bakanlığa bağlı tüm ana sınıf ve kreşlerin de koronavirüs önlemleri kapsamında tatil edildiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, "11 ve 12. sınıflar haricindeki sınıflar EBA'dan eğitim alabilir. öğretmenlerimizin ara tatilde okullarda bulunmalarını beklemiyoruz. Onların da evlerinde olmasını bekliyoruz. Çok acil bir durum olmadıkça da şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz." dedi.

"Koronavirüs tüm toplumun hareketliliğini azaltmak hastalığın yayılımını azaltmak için bu tür bir tedbir listesi hazırlandı. Öğretmenlerimizin ara tatilde okullarda değil evlerinde olmalarını bekliyoruz. Çok acil bir durum olmadıkça da yurt dışlarına çıkmamalarını öneriyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, pazar günü yapılacak Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın iptalinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığındaki "koronavirüs" toplantısı sonrası flaş açıklamalar! Okullar tatil edildi

Son dakika: YÖK'ten flaş koronavirüs açıklaması