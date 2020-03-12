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Torosgücü zirve aşkına

Torosgücü zirve aşkına
Giriş Tarihi: 12.3.2020

Küme ’nda Ülküspor’u 7-0 yendi. ’in G.Gençlikspor ile berabere kalmasının ardından lider oldu.

İzmir Süper Amatör Lig Merkez Grubu'nda şampiyonluk hesapları yapan Torosgücü, rakibi Ülküspor'u 7-0 yenerek liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Son haftaya lider giren Bucaspor Zafer'in Gaziemir Gençlikspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından Torosgücü, 20 hafta sonra zirveye ilk kez kuruldu. Torosgücü 50 puanla lider olurken, 49 puanlı Buca Zafer ikinci, 47 puanlı Gaziemir Gençlikspor ise son haftaya üçüncü sırada girdi. Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkmak için takımların çok zorlu bir virajdan geçmesi gerekiyor. Üç grubu birinci sırada bitiren takımlar Play-Off grubuna kalıyor. Gruplarında 2. ve 3. olan takımlar diğer grupların ikinci ve üçüncü takımlarıyla çapraz eşleşiyor.

GRUPTA HER TAKIMIN ŞANSI VAR
Finale kalan 3 takım ile çapraz eşleşmeden galip gelen 3 takım yani toplam 6 takım tek devreli lig usulüne göre maçlar oynayacak. Birinci olacak takım doğrudan BAL'a çıkacak. İkinci ve üçüncü sırayı alacak takımlar BAL'dan gelecek takımlarla Play-Out maçı oynayacak.

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