Altınordu’da hasret bitti

Deplasmanda İstanbulspor’u yenerek bu sezon ilk dış saha galibiyetini aldı, yüzü güldü.

TFF 1. Lig'de üst üste 2 maç kaybettikten sonra deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu, bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almanın sevincini yaşadı. Geçen sezon 3 Mayıs 2019'da Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yendiğinden bu yana ilk kez gurbetten evine 3 puanla dönen kırmızı-lacivertlilerin 315 günlük özlemi sona erdi. Bu sezon 13. deplasman maçında ilk kez kazanan İzmir ekibi, galibiyeti az sayıdaki taraftarıyla kutladı.

GALİBİYETLE RAHATLADI

Puanını 30'a çıkaran 14. sıradaki Altınordu, üzerindeki küme düşme stresini şimdilik attı. Altınordu son 7 haftada Balıkesirspor, Boluspor (D), Keçiörengücü, Adanaspor (D), Bursaspor (D), Giresunspor ve Ekol Göz Menemenspor'la (D) karşılaşacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu kez hem skor hem de oyun anlamında kazandık" diye konuştu.