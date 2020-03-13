Başakşehir avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Medipol Başaşkşehir, saha-sında Kopenhag'ı 1-0 mağ-lup etti. 9. dakikada ceza sahası dışında topu kapan Visca'nın yaptığı vuruş-ta meşin yuvarlak Crivel-li'ye çarpıp yön değiştir-di ve direkten oyun alanına geri döndü. 9'da Visca'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası için-de Epureanu'nun kafa vuru-şunda meşin yuvarlağı kale-ci Johansson kurtardı. 30'da Zeca'nın verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Santos'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı. 33'te sağ kanattan Vis-ca'nın ceza sahası dışına yer-den verdiği pasta Ba'nın gelişine yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

VİSCA SKORU BELİRLEDİ

60'da Zeca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 76'da Visca'nın ortasında Robin-ho'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. 86'da ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba savunmanın müdaha-lesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 88'de atışı kullanan Visca, skoru belirledi: 1-0.



Buruk'tan iki değişiklik

MEDİPOL Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Sporting Lizbon ile İstanbul'da oynanan maçın ilk 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti. Buruk, cezası sona eren Enzo Crivelli ile Mahmut Tekdemir'i ilk 11'de sahaya sürdü. Buruk, Sporting Lizbon karşısında ilk 11'de görev yapan Eljero Elia'ya kadroda yer vermezken, Azubuike'yi ise yedek kulübesinde tuttu.



Dame N'Doye kadroda yok

Kopenhag'da Johnsson, son, Varela, Nelsson, Bejelland, Bengtsson, Pep Biel, Zeca, Stage, Daramy, Falk ve Santos ilk 11'ini baş- başladı. ladı. Danimarka ekibinde bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Dame N'Doye ise kadroda yer almadı. Bu arada karşılaşmayı yaklaşık 100 Danimarkalı taraftar da ken-kendilerine dilerine ayrılan yerden izledi.