Dev maçlara korona engeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, nisan ayı sonuna kadar maçlara seyirci alınmayacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisinin gerekli önlemler alındığı için seyircili oynatılacağı açıklamıştı. Ancak basın mensuplarına 'corona virüsü' önlemleri hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, tüm spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını duyurdu. Kalın, "Spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Bu kararın bu hafta sonu itibariyle başlaması önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'DE 32. HAFTAYA KADAR

Bu kararın ardından Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek bazı maçlar seyircisiz oynanacak. Futbolda Süper Lig'in 32'nci haftasında kadar, TFF 1'inci Lig'de ise 34'üncü haftaya kadar maçlar seyiricisiz olarak oynanacak. Öte yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor- Başakşehir, Galatasaray-Beşiktaş, Medipol Başakşehir-Galatasaray ve Galatasaray-Trabzonspor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı da bu açıklamayla birlikte kesinleşmiş oldu. Erkek basketbolda ise ING Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında 13 Nisan'da oynanacak olan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşması da bu kararla birlikte seyircisiz oynanacak.