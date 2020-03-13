Golcülerin savaşı

İkinci yarıda patlama yapan ikili kritik maçta gol koklayacak. Falcao bu sezon 9 gol atarken Burak ise 11 kez fileleri sarsmayı başardı.

Pazar günü oynanacak G.Saray-Beşiktaş derbisi için geri sayım başlarken gözler her iki takım golcülerinde olacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak bu kritik randevuda Aslan'da Radamel Falcao, Kartal'da ise Burak Yılmaz son haftalardaki formları ile dikkat çekiyor. 34 yaşındaki Falcao bu sezon Süper Lig'de 9 gol atarken, Burak Yılmaz ise 11 defa fileleri havalandırdı.

İKİ GOLCÜ İSİM DE ÇOK FORMDA

Ligin ilk yarısında sadece 3 gol atabilen Falcao, ikinci yarının 8 haftalık bölümünde ise 6 kez gol sevinci yaşadı. Burak Yılmaz da Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında daha golcü bir kimliğe büründü. Sezonun ilk yarısında 5 gol kaydeden deneyimli futbolcu, ikinci devrenin 8 haftalık bölümünde ise 6 kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı formayla 11 gol atan Burak, 146,2 dakikada bir gole imza attı.



Muslera mı? Karius mu?

Bu hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kaleleri koruması beklenen Fernando Muslera 24 maçta 19, Loris Karius ise 24 karşılaşmada 29 gol yedi. Bu önemli müsabakada iki kalecinin performansı derbinin kaderini belirleyebilir. Uruguaylı file bekçisi 11 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı. Alman kaleci 7 müsabakayı gol yemeden tamamladı.