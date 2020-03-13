Göztepe’ye yeşil ışık

Süper Lig'de üçüncü sezonun geçiren Göztepe, iç transferde sezon sonunda bitecek sözleşmelerle ilgili şimdiden kolları sıvadı. Sarıkırmızılı yönetim takımda üç sezondur forma giyen ve Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan cazip bir teklif alan kaleci Beto Pimparel'i kalmaya ikna edemezken diğer 14 oyuncu ile ilgili önemli bir mesafe kat etti. Sarı-kırmızılı ekipte, kiralık olarak forma giyen Soner Aydoğdu ve Serdar Gürler'in yanı sıra Castro, Reis, Berkan, Kerem Atakan ve genç Serkan Bakan ile sözleşmelerinde birer yıl opsiyon bulunan Jerome, Titi, Leo, Napoleoni, Mossoro, Deniz ve Atınç Nukan'ın kontratları sona erecek.

İKNA TURLARINA BAŞLADILAR

Yönetim sözleşmeleri biten Soner ve Serdar'ın yanı sıra devan etmeyi planladığı Castro, Berkan, Kerem Atakan ve Serkan Bakan'dan sözleşme uzatmak için olumlu yanıt aldı. Ayrıca yönetim, sözleşmelerindeki 1 yıllık opsiyonları da kullanmayı planladığı Jerome, Titi, Leo ve Napoleoni'yi de yeniden ikna etmeyi başardı. Yönetimin çoğu as kadroda oynayan yıldız oyuncularla görüşmeleri sezon bitmeden resmiyete kavuşturup Haziran ayına rahat girmek istiyor.



Palut'un raporu önem kazanacak

Sarı-kırmızılı ekipte sözleşmesi sona erecek olan diğer oyuncuların geleceği ise teknik direktör İlhan Palut'un raporuna göre belli olacak. Sezon başında Başakşehir'den transfer olan ve ilk on birde yer almakta güçlük çeken Mossoro'nun yanı sıra Deniz Kadah ve Atınç Nukan ile yolların ayrılması bekleniyor. Bunun yanı sıra sözleşmeleri devam eden Celso Borges, Gassama ve Poko'nun durumları da kalan 9 hafta sonrası teknik direktör İlhan Palut'un vereceği rapor sonrası şekillenecek. Yönetim, iç transferden sonra dış transferde harekete geçerek eksik mevkileri güçlendirecek.