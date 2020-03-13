Horoz ağır yaralı

Denizlispor’da yarınki G.Birliği maçı öncesinde 6 futbolcu sakatlığı, Murawski cezalı olduğu için kadroda yer almayacak.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi son dakika golüyle elinden kaçıran Denizlispor'da yarın oynanacak olan Gençlerbirliği maçı öncesinde eksikler teknik direktör Bülent Uygun'u kara kara düşündürüyor. Yeşil-siyahlılarda Murawski'nin cezası nedeniyle forma giyemeyeceği maçta 6 oyuncunun sakatlığı teknik heyeti kadro kurmakta zorluyor.

ALTERNATİF ARANIYOR

Sakatlıkları süren sağ bek Tiago Lopes, sol bek Zakarya Bergdich ve orta saha Kibong Mbamba, ön libero Sackey, sağ kanat Sacko ve stoper Youssef'ten Ankara ekibine karşı oynanacak olan karşılaşmada da yoksun olacak olan yeşilsiyahlılar, takımdaki alternatif isimlere yöneldi.

ÖZGÜR ÇEK'E FORMA

Denizlispor'da, Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski'nin yerine ara transferde Kasımpaşa'dan gelen Özgür Çek'in bu hafta 11'de görev yapması bekleniyor.

SEBAHATTİN ALP