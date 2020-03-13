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ve liglerini erteledi

İspanya ve Hollanda liglerini erteledi
Giriş Tarihi: 13.3.2020

Korona virüs vakaları üzerine İspanya, Portekiz ve Hollanda federasyonları maçları ileri tarihe erteledi. UEFA Avrupa Ligi'nde de dün oynanması gereken Sevilla-Roma maçı Roma'nın İspanya'ya gidemeyeceğini bildirmesi, aynı şekilde Inter'in rakibi Getafe'nin de "Gerekirse elenelim ama biz İtalya'ya gitmiyoruz" açıklamaları üzerine UEFA tarafından ertelendi. Bu arada virüs nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi son turunda oynanması gereken rövanş mücadelelerinden Manchester City-Real Madrid ve Juventus- Lyon maçları ileri bir tarihe ertelendi.

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