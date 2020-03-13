Korona virüs vakaları üzerine İspanya, Portekiz ve Hollanda federasyonları maçları ileri tarihe erteledi. UEFA Avrupa Ligi'nde de dün oynanması gereken Sevilla-Roma maçı Roma'nın İspanya'ya gidemeyeceğini bildirmesi, aynı şekilde Inter'in rakibi Getafe'nin de "Gerekirse elenelim ama biz İtalya'ya gitmiyoruz" açıklamaları üzerine UEFA tarafından ertelendi. Bu arada virüs nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi son turunda oynanması gereken rövanş mücadelelerinden Manchester City-Real Madrid ve Juventus- Lyon maçları ileri bir tarihe ertelendi.
İspanya ve Hollanda liglerini erteledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.