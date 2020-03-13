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İtalya’ya dönmeyen Ronaldo karantinada

İtalya’ya dönmeyen Ronaldo karantinada
Giriş Tarihi: 13.3.2020

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, felç geçiren annesini ziyaret etmek için alınan özel izinle geçtiğimiz günlerde ülkesine gitmişti. Juventus'tan takım arkadaşı Rugani'de koronavirüs görülmesinin ardından İtalya'ya bir süre dönmeyeceğini kulübe bildiren Ronaldo'nun, Portekiz'de bulunduğu Madeira'da karantina altına alınacağı bildirildi. Ronaldo'nun 14 gün boyunca karantina altında kalacağı ve detaylı kontrollerini yapılacağı ifade edildi. İtalyan hükümeti tarafından alınan kararla tüm spor müsabakaları süresiz olarak iptal edilmiş ve İtalya Kupası final maçı Mayıs ayına ertelenmişti.

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