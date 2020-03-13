Kader çizgisi

TFF 1. Lig'de Süper Lig hesapla-rı yapan Altay, son 7 haftada kendi kaderi-sini kendisi çizecek. 28. hafta-ya Play-Off hattının bir basamak altın-da averajla 7. sırada giren İzmir ekibi, oynayacağı 7 maçta şampiyonluk, kendisi gibi Play-Off ve küme-de kalma hesapları yapan takımlarla mücadele ede-cek. Siyah-beyazlılar, yarın deplasmanda Play-Off hattındaki rakiplerinden Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak. İzmir ekibi ardından evinde son haftaların flaş takımı Akhisarspor'u ağırlayacak.

KRİTİK MAÇLAR OYNAYACAK

Altay, 30. haftada kümede kalma hesapları yapan Eskişehirspor'la deplasmanda oyna-yacak. İzmir ekibi kritik maçın ardından lige tutunmaya çalışan Osmanlıspor'la evinde oynayacak. İzmir temsilcisi, 32. haftada Play-Off hattındaki Adana Demirspor'la deplasmanda çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Ligin biti-mine iki maç kala da şampiyonluk hesapları yapan lig ikincisi Erzu-rumspor'la da deplasmanda puan savaşı verecek. Altay ligin son haftasında ise şuan orta sıralarda yer alan Gire-sunspor'u evinde konuk edecek.



Uluç: Kenetlenme zamanı

TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak olan Altay'da sportif direktör Murat Uluç emin adımlarla hedeflerini ilerlediklerini belirtti. Uluç, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Rakip 9 haftadır kaybetmiyor. Biz de iyi bir hava yakaladık. Lider Hatayspor'u mağlup etmek bizim için pek çok açıdan önemliydi. Yine kazanmak için mücadele edeceğiz. İstanbul'dan kaybetmeden gelmek de önemli. Hep birlikte kenetleneceğiz, inanacağız ve başaracağız" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ