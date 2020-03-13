Korona darbesi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bütün basketbol organizasyonlarını durdurduğunu açıkladı. FIBA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Korona virüs salgını nedeniyle mevcut durumları göz önünde bulundururak, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığını korumak için bütün organizasyonları durduruyoruz" denildi. FIBA'nın düzenlediği organizasyonlar arasında, Basketbol Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası, Kadınlar Euroleague gibi birçok önemli turnuva yer alıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Avrupa Kupası'nda ise Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji, önceki gün oynadıkları karşılaşmaları kazanarak yarı finale yükseldi. Kadınlar Euroleague'de ise Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı finale kalmak için Fransa'nın Bourges Basket takımıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertli ekip, son maçtan 84-75 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın rövanşı 18 Mayıs Çarşamba günü Fransa'da oynanacaktı.

KAMPLAR DA İPTAL EDİLDİ

FIBA'nın kararının ardından Anadolu Efes'in dün akşam Euroleague'de evinde oynayacağı Valencia Basket ve Fenerbahçe'nin bugün Yunan ekibi Panathinaikos ile oynayacağı maçlar iptal edilince her iki kulübün yönetimi kampı iptal edip basketbolcuları da evlerine yolladı



PINAR KSK O KUPAYI ÇOK İSTİYOR

En son 2012-2013 sezonunda Avrupa'da Eurochallenge Cup'ta final oynadıklarını hatırlatan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Gelişmeleri takip ediyoruz. O dönem yarım kalan, son anda kaçırdığımız bir arzumuz var. Bu yıl Avrupa Kupası'nda yarı finale çıktık. Biz bu kupayı İzmir'e getirmeyi çok istiyoruz. Ama insan sağlığı her şeyden daha önemli. Avrupa'da üst üste 13. maçımızı kazandık. Ligde de serimiz sürüyor. Gerçekten olağanüstü bir sezon geçiriyoruz. Bakalım neler olacak" dedi.