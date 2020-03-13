KSK’de İnci sevinci

Karşıyaka’da Ağrı 1970 önünde hasta olduğu için yedek oturan yıldız futbolcu Doğukan İnci, Elazığ önünde formasına kavuşacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka'da Doğukan İnci sevinci yaşanıyor. İzmir ekibinin evinde oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı Ağrı 1970 maçında hasta olduğu için ilk 11'de görev yapamayan genç oyuncunun iyileştiği ve Elazığ Belediyespor deplasmanında formasına kavuşacağı öğrenildi. Geçen hafta karşılaşmaya yedek başlayan ve son 32 dakika forma giyen 21 yaşındaki hücum oyuncunun, hafta başından beri takımla çalışmalara katıldığı ve eski sağlığına kavuştuğu bildirildi. Bu sezon ligde 23 mücadelede görev yapan genç golcü oyuncu bunların 22'sinde ilk 11'de sahaya çıktı.

DOĞUKAN 12 GOL ATTI

Doğukan, bu sezon ilk kez Ağrı 1970 önünde yedek kaldı. Hücum hattında Karşıyaka'nın en önemli silahlarından biri olan başarılı futbolcu, bu sezon 12 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ