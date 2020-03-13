Sarı-kırmızılılar zafer peşinde

Süper Lig’de son iki maçında iki yenilgi alarak tökezleyen Göz-Göz, Kasımpaşa ile deplasmanda 20.00’de karşılaşacak.

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Göztepe, bugün deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Maçı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde son iki maçta Kayserispor ve Başakşehir'e yenilerek Avrupa Ligi yolunda ağır yara alan Göz-Göz, düşme potasındaki rakibi Kasımpaşa'yı yenerek gurbetten zaferle ayrılmanın planlarını yapıyor.

İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Sarı-kırmızılı ekipte, kritik maç öncesi önemli eksikler göze çarpıyor. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan Alpaslan ve Serdar'ın yanı sıra kart cezalısı Soner de bugünkü maçta forma giyemeyecek. Ev sahibi Kasımpaşa'da ise sakat olan Pavelka, Sadiku ve kaleciler Fatih Öztürk ve Mehmet Enes Göztepe'ye karşı oynayamayacak.



Kadroda değişim

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, Kasımpaşa maçında kadroda değişime gidecek. Palut, savunmada Borges'in yerine Reis, Leo'nun yerine Berkan, orta alanda Soner'in yerine Mossoro ve Serdar'ın yerine Tripic, ileri uçta da Jerome'un yerine Wilczek'e şans verecek.



Bu kez rakip olacaklar

Göztepe'de forma giyen Andre Castro ve Cristian Titi, bugün eski takımlarına karşı rakip olacak. Kasımpaşa'da 4 sezon forma giyen Andre Castro ve iki yıl İstanbul ekibinin formasını terleten Titi, farklı duygularla bu haftaki Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na çıkacaklar.

