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Son dakika: Bodrum 3.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Son dakika: Bodrum 3.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı

14.03.2020, 01:27 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020,01:28

'nde, Bodrum açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem Bodrum ve çevresinden hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 00.57'de merkez üssü Ege Denizi Muğla'nın Bodrum ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde deprem, meydana geldi. Zeminden 23.51 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Bodrum ve çevresinde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir yıkım yaşanmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

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