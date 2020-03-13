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Süper Akhisarspor

Süper Akhisarspor
Giriş Tarihi: 13.3.2020

Giresun, Eskişehir ve Osmanlıspor galibiyetlerinin ardından ’u da yenen yeşil-siyahlı ekip, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Süper Lig ışığını bir kez daha yaktı.

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor deplasmanında muhteşem bir zafere imza atan Akhisarspor, Süper Lig ışığını yaktı. 23. haftada evinde Karagümrük'e 2-0 yenilerek 32 puanla 9. sıraya gerileyen Akigo'nun, 2. sıradaki Erzurumspor arasında 10 puan fark bulunuyordu. Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yönetiminde son oynadığı 4 maçta Giresunspor'u 2-0, Eskişehirspor'u 2-1, Osmanlıspor ve Adana Demirspor'u 3-2'lik skorlarla mağlup etti. Muhteşem bir çıkış yakalayan Akigolar, 27. haftayı 44 puanla 4. sırada tamamladı, lider Hatayspor'la farkı 6'ya, 2. sıradaki Erzurumspor BŞB'le de puan farkını 2'ye indirdi. Süper Lig ateşini yakan Akhisarspor, 15 Mart Pazar günü konuk edeceği Erzurumspor BŞB'yli 6 puanlık bir maça çıkacak.

AKİGO'DAN MÜTHİŞ SERİ
Adana Demirspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, "Kazanan takımın belki de direkt çıkma ihtimali olacağı maç oldu. Son 6 maçın 5 maçını kazandık. İyi bir seri yakaladık, hedefe kilitlendik" diye konuştu.

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