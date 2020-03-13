Süper Lig maçları ertelenecek mi? Açıklama geldi

Son dakika haberine göre Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs, Avrupa'da tüm sosyal aktiviteleri durdururken, Türkiye'de de futbol müsabakalarının seyircisiz oynanma kararının alınmasına sebep olmuştu. Bu kararın ardından maçların iptal edileceği yönündeki iddialar güçlük kazanırken, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, "Süper Lig maçlarının ertelenmesi söz konusu değildir" dedi.

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu son kararı açıkladı... Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs, Süper Lig'de de maçların seyircisiz oynanmasına sebep olmuştu. Alınan bu kararın ardından 'Süper Lig'de de maçlar ertelenecek' iddiaları yazılı basında ortaya çıkarken, Türkiye Futbol Federasyonu konu ile ilgili resmi açıklama yaptı. NTV'nin haberine göre TFF 1. Başkan Vekili Servet yardımcı, "Süper Lig maçlarının ertelenmesi söz konusu değildir" dedi.