Trabzon fırtınası

Bordo-mavililer ekip Süper Lig’in zirvesine yükselirken dış saha performansıyla en çok puan toplayan takım oldu.

Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında deplasmanda Btc Türk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğe yükselen Trabzonspor, aynı zamanda dış sahada da en çok puan toplayan takım oldu. Puanını 52'ye çıkaran ve averaj fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, dış sahada oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve bir yenilgi ile topladığı 23 puan ile bu alanda da liderlik koltuğunda yer aldı. 25 haftalık bölümde 58 golle en çok gol atan, kalesinde gördüğü 27 golle de en az gol yiyen dördüncü takım konumunda yer alan bordomavililer, dış sahada da gol yollarında birçok rakibini geride bıraktı. Trabzonspor, bu sezon ligde deplasmanda oynadığı 12 maçta 22 gol atıp kalesinde 12 gol görürken, dış sahada attığı gol bakımından 23 gollü Demir Grup Sivasspor'un ardında ikinci, yediği gol bakımından ise Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile birlikte zirvede yer aldı.



Yerel basında zirve coşkusu

Trabzon'daki yerel gazeteler, Malatya maçının ardından 'Zirvenin sahibi geldi' yorumlarını yaptı. Karadeniz gazetesi, "Vura vura, kıra kıra, şampiyonluk geliyor, işte Fırtına", Taka gazetesi, "Şimdi sıra sende Başakşehir", Sonnokta gazetesi, "Lider olunmaz, doğulur", Günebakış gazetesi, "Zirvenin sahibi geldi", Kuzey Ekspres gazetesi, "Lidere selam, yola devam" ifadelerini kullandı.