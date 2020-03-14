Altay, 16.30’da deplasmanda zorlu maçta Karagümrük ile kapışacak. Karşılaşma seyircisiz.
TFF 1. Lig'de evinde lider Hatayspor'u 2-1 yendikten sonra averajla Play-Off hattından çıkmasına rağmen ilk 2 ile arasındaki puan farkını 4'e düşüren 42 puanlı Altay, bugün deplasmanda aynı puanı paylaştığı Karagümrük'e konuk olacak. Vefa Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakada Caner Ak yönetecek.
GALİBİYET SERİSİ İSTİYOR
İç sahada 5'te 5 yapan Altay, İstanbul'da kazanarak deplasmandaki 5 haftalık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Kadrosunda eksiği bulunmayan siyahbeyazlılar, rakibinin 9 haftalık yenilmezlik serisini de bitirmek istiyor. İlk yarıda iki takım arasında İzmir'de oynanan maç Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona ermişti. İzmir ekibi lig sonunda olası puan eşitliğinde ikili averajda üstünlük kurmayı planlıyor.
Altay'ın rakibi Karagümrük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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