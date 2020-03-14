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Beto farkı önledi

Beto farkı önledi
Giriş Tarihi: 14.3.2020

Beş maçlık yenilmezlik serisini üç hafta önce Kayserispor deplasmanında kaybeden Göztepe galibiyet hasretini üç maça çıkardı. Konyaspor'u deplasmanda yendikten sonra önce Kayserispor'a 1-0 yenilen, ardından sahasında Başakşehirspor'a 3-0 mağlup olan Göz-Göz dün de Kasımpaşa'ya diş geçiremeyince üst üste üçüncü yenilgisini yaşadı. Son üç maçta 9 puan kaybedip Avrupa hedefinden iyice uzaklaşan İzmir ekibi taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.

DOKUZ NET KURTARIŞ
Son haftalarda savunmada olduğu gibi gol yollarında da oldukça etkisiz görünen Göz- Göz son 4 maçta sadece 1 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü. Kaleci Beto dünkü maçta 9 net gol pozisyonunu önleyerek takımını farklı mağlubiyetten kurtardı.

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