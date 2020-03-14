Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor, Denizli Atatürk Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti. Yeşil-siyahlılar, mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Öte yandan maç seyircisiz oynandı ancak Denizlisporlu taraftarlar çevrede bulunan evlerden takımlarını destekledi.

Denizlispor ve Gençlerbirliği, koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibim 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın tek golü 54. dakikada Hogu Rodallega ile geldi. Kolombiyalı golcü, takımının ve kendisinin tek golünü kaydederek 3 puanı Denizlispor hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Denizlispor, puanını 31'e çıkartırken 10. sırada kendine yer buldu. Gençlerbirliği ise 28 puanla 11 sırada yer aldı.

Denizlispor, gelecek hafta deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

SEYİRCİSİZ MAÇA ÇEVRE BİNALARDAN DESTEK

Koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan maça çevrede bulunan binalardan taraftarlar takip etti. Ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı.