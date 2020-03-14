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Menemen evinde telafi peşinde

Ekol Göz Menemen evinde telafi peşinde
Giriş Tarihi: 14.3.2020

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor, yarın evinde oynayacağı İstanbulspor maçı için iddialı. Teknik direktör Cenk Laleci, sezonun ikinci yarısında sadece 1 galibiyet alabildiklerini ve bu maçla birlikte yeniden yükselişe geçeceklerini söyledi. Laleci, "Benim en büyük üzüntüm çok iyi oynadığımız ve bol pozisyonlara girdiğimiz maçları kazanamamak oldu. Gerçekten hak etmediğimiz kayıplar yaşadık. Ancak geriye dönüp bakmak bize yarar sağlamaz. İstanbulspor maçına odaklandık. Mutlaka kazanacağız" dedi.

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