Fener Konya’da

Son haftalarda gülmeyi unutan F.Bahçe, saat 20.00’de Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren sarı-lacivertliler, son 6 haftada galip gelmeyi başaramadı. İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe arasında yapılacak karşılaşma seyircisiz oynanacak. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mücadeleye seyirciler alınmayacak.

ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA

Kanarya'da sarı kart ceza sınırında bulunan Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Vedat Muric ise kart görmeleri durumunda Hes Kablo Kayserispor'a karşı oynayamayacak. Sarı-lacivertliler, yeşil-beyazlılarla ligde yaptığı 37 karşılaşmanın 30'unu kazandı, sadece 4'ünü kaybetti.