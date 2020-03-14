Futbol felç oldu

Şampiyonlar ve UEFA Avrupa Lig’leri ertelendi. Euro 2020 finalleri 2021’e alınıyor. İstanbul’daki Devler Ligi finali ile Milli maçlar da tehlikede.

Korona virüsü spor dünyasını da derinden vurdu. UEFA dün yaptığı açıklamayla önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını ileri bir tarihe erteledi. Daha önce de 17 Mart'ta üye 55 ülke federasyonunu video konferansla erteleme ile ilgili ortak karar almaya davet eden UEFA, görüşmenin başta Euro 2020, tüm yerel ligler, Şampiyonlar ve Avrupa liglerini kapsayacağını bildirmişti.

DEVLER LİGİ FİNALİ TEHLİKEDE

UEFA'ya üye olan ülkelerinin büyük çoğunluğunun Euro 2020'nin bir yıl sonra yapılması yönünde görüş bildireceği finallerin 2021'de yapılacağı öğrenildi. Bu arada 30 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak Şampiyonlar Ligi Finali de tehlikede. UEFA'nın ciddi bir test maçı talebi doğrultusunda 5 Mayıs günü oynanacak Türkiye Kupası finalinin de oynanacağı statta hazırlıklar şimdiden tamamlanmıştı.