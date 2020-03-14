Kartal 2. yarı uçacak

Beşiktaş derbide “Önce durdur, sonra vur” taktiği ile Aslan’ı son yarım saatte yıkma planları yapıyor.

Süper Lig'de yarın G.Saray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar sürerken teknik direktör Sergen Yalçın derbi planını belirledi. "Önce durdur, sonra vur" taktiğini uygulamayı planlayan siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın rakibinin ikinci yarılarda performans düşüklüğü yaşadığını düşünerek son yarım saatte saldırıya geçme emri verdiği öğrenildi. Boateng ve Burak gibi isimlerle görüşen Yalçın'ın bu futbolcularından özellikle G.Saray savunmasında görev alan Marcao'nun üzerine gitmelerini ve hataya zorlamalarını istediği bildirildi.



Beşiktaş'tan şike itirazı

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Mesut Bakkal'ın "Mesut Bir Adamın Hikayesi" adlı kitabında 1986-1987 sezonunda Galatasaray'dan teşvik primi aldıklarını itiraf etmesinin ardından harekete geçti. Siyahbeyazlı kulüp, resmi sitesinden yaptığı açıklamada "1986-87 sezonu şampiyonu olarak tescil edilmemizi talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kulüp TFF'ye gönderdiği dilekçesinde 1986- 1987 sezonunun 35. haftasında oynanan Beşiktaş-Denizlispor müsabakasının Beşiktaş lehine 3-0 hükmen galibiyet ile tescil edilmesini istedi.



Gol yükünü Burak çekiyor

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli forveti Burak Yılmaz geçen süreçte attığı 13 golle takımının en golcü isim oldu. Bu sezon 32 golün 21'ini deplasmanda yiyen Beşiktaş, dış sahada rakip fileleri 15 kez havalandırdı.