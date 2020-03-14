Ligler ertelensin

Sarı kırmızılılar, birçok ülkede liglerin askıya alındığını ve ertelendiğini kaydederek maçların seyircisiz oynanması yerine, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduklarını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs tehlikesi sebebiyle Türkiye'deki maçların Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması yönünde karar alınmasının ardından dün G.Saray kulübü bir açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, lig maçlarının seyircisiz oynanması yerine, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğunu duyurdu. "Önce sağlık ilkesinden hareketle, seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerekmektedir. Nitekim pek çok ülkede liglerin ertelenmesine ya da askıya alınmasına karar verilmiştir." diyen G.Saray Kulübü açıklamaya şöyle devam etti:

MAÇLAR ŞİFRELİ Mİ İZLENECEK?

"Liglerin ertelenmediği ve müsabakaların seyircisiz oynanması ile ilgili olarak da İngiltere'de ise müsabakaların şifresiz yayınlanması kararı alınmıştır. Seyircisiz oynanması halinde kişiler şifreli yayınlanan müsabakaları izlemek için yine bir araya gelecek ve toplu olarak bu müsabakaları izleyeceklerdir. Ayrıca konuya mali açıdan bakıldığında seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır. Bu nedenlerle ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu Devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz." Sosyal medyada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bir gün önceki açıklamaları ile yapılan yeni açıklamalar karşılaştırılırken sarı-kırmızılı ekibe yönelik tepki mesajları dikkat çekti.