Milli maçlar iptal olabilir

A Milli Futbol Takımı'nın Slovenya ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçları ertelenmezse seyircisiz oynanacak. İstanbul'da 30 Mayıs'ta yapılacak Şampiyonlar Ligi finali de tehlikeye girdi. Devler Ligi'nde şu anda 4'ü İspanya ve İngiltere, 3'ü İtalya ile Almanya, 2'si Fransa'dan 16 takım mücadele ediyor.