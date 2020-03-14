Primler tribünden

Karşıyaka taraftarı camianın sessiz kalmasının ardından futbol takımına şampiyon olmaları halinde prim dağıtabilmek için seferberlik başlattı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play- Off'tan bir üst lige çıkmak için mücadele eden Karşıyaka'da taraftarlar, şampiyon olmaları halinde oyunculara prim vermek için kendi arasında para toplamaya başladı. Camia ve ilçe belediyelerine yapılan çağrıya ses gelmeyince taraftar kendi arasında kaynak yaratmak için harekete geçti. Sosyal medyadan duyurulan banka hesabına armaya gönül vereler bağış yapmaya başladı. Bu güne 20 bin TL'nin para toplandığı açıklandı. Yeşil-kırmızılı camiada geçmiş yıllarda yöneticilik ve başkanlık yapmış Cenk Karece 10 bin TL ve Avni Yelkenbiçer 5 bin TL bağış yaparak, taraftarın sesine kulak verdi.



Karşıyakalı futbolcular kazandıkları her maç sonrası sevinclerini taraftarıyla Kaf-Kaf çekerek kutluyor.

ESKİ YÖNETİCİLERE ÇAĞRI

Çok sayıda taraftar kendi imkanları doğrultusunda, açıklanan hesaba para yatırarak, 3. Lig'den çıkmak için takımına katkı sağlamak için seferberlik başlattı. Maddi olarak yönetim dışında gelir kaynadığı olmayan Karşıyaka'da taraftarlar özellik borç yükünün tırmandığı son 10 yılda kulüpte görev yapan yöneticilere çağrı yaptı. Futbol takımının 3. Lig'den bir an önce çıkması için son 10 yılda başta futbol şube olmak üzere kulüpte diğer branşlarda dahil yöneticilik yapmış kişilerden 1912 TL bağış yapmaları için çağrıda bulundular.



Taraftar kenetlendi

Karşıyaka taraftarı geçmiş yıllarda kendi arasında yaptığı kampanya ile 9 puan silme cezasının önüne geçmişti. Yeşilkırmızılılar şu anda alt yapıdan yetişen oyuncularına destek olmak için şampiyonluk primi topluyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ