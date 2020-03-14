Sarı Kanarya’da kadro sıkıntısı

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor deplasmanına birçok futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ve Max Kruse, Konya deplasmanında forma giyemeyecek. Bu iki futbolcunun yanı sıra takımla çalışmalara dönen Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Simon Falette'in ise maç eksikliği bulunuyor. Ayrıca kırmızı kart cezalısı Tolgay ile sarı kart cezalıları Serdar Aziz, Ozan ve kaleci Altay, Konya'da kadroda yer alamayacak. Konya'da ise Miya ve Anicic sakat Serkan cezalı