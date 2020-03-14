Stat dezenfekte edildi

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'deki spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararının ardından Süper Lig'deki Kasımpaşa-Göztepe ve Ankaragücü-Rizespor maçları boş tribünlere karşı oynandı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maçtan önce dezenfekte çalışması yapıldı. Ekipler tarafından tribünler, soyunma odaları, yönetim binaları, turnikeler, görevlilerin bulunduğu odalar dahil tüm alanlarda temizlik yapıldı. Seremonide refakatçi çocuk uygulaması kaldırılırken, futbolcu, teknik adam ve hakemler birbirleriyle tokalaşmamaya özen gösterdi. Stadın her yerine de el dezenfektanları konuldu.