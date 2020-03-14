Teşekkürler Başakşehir

Temsilcimiz, Kopenhag’ı 1-0 yenerek tur kapısını aralarken LASK’ın yenilgisi ülke puanı açısından sevincimizi ikiye katladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir'in İstanbul'daki maçta Kopenhag'ı 1-0 mağlup etmesi sonrası temsilcimiz tur için avantajı kaparken Avusturya'dan gelen haberler yüzümüzü daha çok güldürdü. Ülke puanı sıralamasında kıyasıya bir rekabet içerisine girdiğimiz Avusturya'nın temsilcisi LASK Linz sahasında İngiliz devi Manchester United'a 5-0 kaybetti. Bu sonuca, İngilizler kadar biz de sevindik. Böylelikle Avusturya'nın, bu sezon bizi geçme şansı oldukça azaldı. Ülke puanı sıralamasında Avusturya'nın 32 bin 925 puanı vardı. Biz ise 275 puan öndeydik.

RAKİBİMİZLE FARKI İYİCE AÇTIK

Linz'in yenilmesi ve Başakşehir'in kazanmasıyla 400 puan daha elde ettik ve böylece 33 bin 600 puana ulaşarak farkı açtık. Başakşehir'in turlaması, Linz'in kupaya veda etmesi halinde Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi gruplarına ön eleme oynamadan katılma şansı elde edecek.