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Tokyo Olimpiyatı Eylül’e erteleniyor

Tokyo Olimpiyatı Eylül’e erteleniyor
Giriş Tarihi: 14.3.2020

Japonya'da Olimpiyat Oyunları'ndan Sorumlu Bakan Seiko Hashimoto, korona virüsü salgının devam etmesi halinde Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 2020 yılının son aylarına erteleyebileceklerini açıkladı. Bu arada Euroleague ve FIBA Avrupa Ligi'ni askıya alırken NBA'de bazı basketbolcularda virüs görülmesi sebebiyle en az 30 gün süreyle ertelenmişti. Formula 1'de sezonun ilk yarışı Avustralya grand prixi ile Amerika'daki 2020 MotoGP Grand Prix'i ertelendi. ATP, tüm tenis organizasyonlarını 6 haftalığına dondurulduğunu açıklarken güreş, buz pateni ve golf turnuvaları da askıya alındı.

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