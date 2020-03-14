Süper Lig'de yarın Başakşehir ile kritik bir 90 dakikaya çıkan Trabzonspor'a dün bir iyi bir de kötü haber geldi. Bordo-mavililerin golcü futbolcusu Alexander Sörloth'un Medipol Başakşehir maçında forma giymesinde sakınca olmadığı kaydedilirken sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'den haberler ise teknik heyeti yıktı. Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Ayaz, Alexander Sörloth ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin MR'larının çekildiğini belirtirken Gaziantep FK maçı sonrası arka adale şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin dönüş süresi 3-6 hafta arasında olduğunu kaydetti.
Trabzonspor’a bir iyi bir de kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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